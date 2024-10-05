Приближается момент сложных решений: как проводить линию на карте, которая позволит Украине иметь будущее – экскомандующий ВВС Британии

Если война с Россией затянется, Украина ослабнет и может лишиться гораздо больше территорий.

Приближается момент сложных решений: как проводить линию на карте, которая позволит Украине иметь будущее — бывший британский военный пилот

Если война с Россией затянется, Украина ослабнет и может лишиться гораздо больше территорий. Об этом сказал бывший британский военный пилот Шон Белл интервью ТСН в рамках телемарафона "Единые новости".

«Украине сейчас тяжело. Россия больше, Россия все еще продвигается вперед на поле боя. Если единственный ответ – чтобы украинцы не прекращали драться, пока не выгонят всех россиян с украинской земли, я думаю, многие на Западе отнесутся к этому с пониманием. Но я не думаю, что будет физическая способность сохранять тот же уровень поддержки, который сейчас», — сказал Белл.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США представил свой План победы, составляющие которого не разглашаются.

«По-моему, там должно быть три вещи. Первая – как обеспечить долговременную поддержку Украины. Вторая – как усилить дипломатическое давление на Россию. И третья – как заставить Россию заплатить за то, что она сделала. Но пока мне непонятно, как можно этого достичь в это время», — заметил экс-пилот.

Белл акцентировал, что Украина невероятно много теряет в этой войне, и Россия тоже, поэтому вопрос должен стоять о том, каким образом приблизиться к будущему, где Украина – гордая и независимая страна, имеющая настоящие гарантии безопасности.

«Если есть способ получить именно такое будущее – вот ради чего нужно бороться. Придется ли делать сложный выбор на этом пути? Да. Но никто кроме украинцев этого не сделает», – сказал Белл.

«Мы не говорим о поражении – мы говорим о том, когда начинать другой разговор… Два года назад Запад был единственный относительно того, что Россия должна забраться из Украины, что она должна потерпеть поражение. Я не уверен, что сейчас говорят теми же словами. Никто не говорит, что Украина должна сдаться, но идут разговоры о том, как мы можем помочь Украине добраться до ее светлого будущего», — добавил он.

По убеждению Белла, не последним аргументом в этом вопросе западная помощь в восстановлении Украины, которая может способствовать быстрому развитию страны.

«Если в войне невозможно победить по военному пути, если Украине не хватит военных мощностей, как она может обеспечить себе суверенитет? История показывает, что мир не черно-белый. Речь идет не о полном поражении или о полной победе. Если война затянется, существует риск, что Украина ослабнет еще больше и потеряет гораздо больше территорий. Следовательно, наступает момент, к которому мы приближаемся – момент сложных решений. И под этим я имею в виду решение, как проводить линию на карте, которая позволит Украине сказать: мы потеряли эту землю, но, по крайней мере, мы можем иметь будущее», — акцентировал Белл.

Он также выразил мнение, что Украина не сможет стать членом НАТО пока часть украинских территорий будет находиться под оккупацией РФ. Потому что Путин ясно дал понять, что не хочет иметь НАТО на своей границе. Так что другим путем для Украины могут стать размещение военных баз союзников на своей территории.

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Напомним, ранее сообщалось, что

Кроме того, мы ранее информировали, что бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина вполне реально может стать членом НАТО, несмотря на то, что некоторые территории останутся оккупированными российскими захватчиками.

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