Приблизят ли переговоры в Абу-Даби мир в Украине: в Sky News раскрыли подробности

Зеленский, Трамп и Путин / © ТСН

В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал процесс, который может оказаться решающим для завершения войны. Впервые с момента полномасштабного вторжения в 2022 году переговорщики из Соединенных Штатов, Украины и России сели за стол для обсуждения условий мира.

Об этом сообщает Sky News.

По информации журналистов, трехсторонние консультации по безопасности проходят в Абу-Даби. Пока этот этап переговоров характеризуют как «неформальный», однако источники утверждают, что уже сегодня позднее должны состояться более официальные и «формальные» дискуссии.

Цель этих усилий — достижение всеобъемлющего соглашения о прекращении войны. Факт проведения переговоров подтвердили и в Кремле, однако выдвинули свои ультиматумы, связанные с территориальным разделом.

Переговорам в Абу-Даби предшествовали интенсивные дипломатические контакты. В частности, трое американских посланников, среди которых Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, 22 января провели четырехчасовую встречу с Владимиром Путиным в Москве.

Параллельно президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В чем главное препятствие

По информации Sky News, ключевой проблемой остается вопрос территорий. Россия настаивает на передаче контроля над примерно 20% территории Донецкой области, которые ей не удалось захватить военным путем. Украина категорически отказывается выводить войска из этих районов.

В то же время Кремль сигнализирует, что якобы готов обсуждать обмен территориями, в частности, в пределах Донецкой и Луганской областей.

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о «значительном прогрессе» в переговорах, отметив, что стороны приблизились к решению последнего вопроса.

В то же время корреспондентка Sky News Салли Локвуд предостерегает: ожидания следует сдерживать, ведь подобные попытки договориться уже неоднократно завершались безрезультатно.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что на трехсторонних переговорах между Украиной, США и Россией в Абу-Даби (ОАЭ) ключевым будет вопрос Донбасса.