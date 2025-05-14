Приблизят ли переговоры в Стамбуле окончание войны: эксперт назвал важное условие

бывший секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Петр Кульпа / © скриншот с видео

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Украино-российские переговоры в Стамбуле, старт которых ожидается уже завтра, 15 мая, могут привести к заключению мирного соглашения и окончанию войны. Но на этот процесс и ситуацию влияет слишком много факторов, что затрудняет прогнозирование результата.

Об этом рассказал председатель правления Республиканского фонда Украины, бывший секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Петр Кульпа в интервью «24 каналу».

Эксперт отметил, что скорейшего результата от стамбульских переговоров можно не ожидать. По его мнению, в значительной степени повлияют на это тарифные переговоры между Пекином и Вашингтоном.

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В то же время нельзя преуменьшать значение того, что на четвертом году войны стороны наконец-то встречаются лицом к лицу в дипломатическом поле, а не только на поле боя. Поэтому переговоры в Турции могут стать шагом к миру, но это будет зависеть от того, смогут ли США убедить Китай повлиять на Путина, чтобы он согласился прекратить войну. Кульпа отметил, что китайский лидер Си Цзиньпин способен сделать это.

По его словам, сейчас ситуация выглядит очень позитивной для Украины, ведь Кремлю не удалось отстранить от переговорного процесса ни Украину, ни Европу. Впрочем, пока неизвестно, рискнет ли кремлевский диктатор лично приехать и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Если не будет Путина, приедут представители России. Если они будут повторять свой бред о денацификации, захваченных территориях, ограничении потенциала украинской армии, то попадут в ловушку.

Напомним, дипломат Владимир Огрызко, комментируя предстоящие переговоры в Турции, заявил, что принудить РФ к миру могут только поражения и потери на фронте или ужасающие и катастрофические санкции.

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