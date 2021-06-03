"Прибыли пойдут на ракеты и танки": посол Польши в Украине о строительстве "Северного потока-2"

Он считает газопровод мощным инструментом в руках Кремля.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцки назвал российский газопровод "Северный поток-2", что строят в обход Украины, мощным инструментом в руках Кремля.

Такое мнение дипломат высказал в интервью изданию "Главком".

Он считает наивным мнения тех, кто считает, мол, Россия не использует его в своих целях. Особенно Цихоцкого возмущает тот факт, что проект российского газопровода реализуют во время вооруженной агрессии против Грузии и Украины.

"Мы должны понимать, что денежные доходы, которые они будут получать от "Северного потока-2" пойдут не на реформы, рост инвестиций, торговлю, а на ракеты, танки, корабли, которые приносят смерти для соседей России", — заявил посол Польши.

По словам дипломата, Варшава в дальнейшем будет работать над тем, чтобы убедить союзников в том, что строительство газопровода нужно задержать. К слову, говоря о союзниках, Цихоцки подразумевает Германию и Соединенные Штаты Америки.

Как сообщалось, США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами". Впоследствии 14 сенаторов-республиканцев представили законопроект, в котором инициировали возвращение санкций в отношении вышеупомянутой компании и ее руководителя.

Напомним, ранее компания Nord Stream заявила, что газопровод построен на 95 %. Отмечается, что по состоянию на 31 марта построено 2339 км труб с 2460 км). Осталось уложить около 121 км. Таким образом до окончания проекту осталось достроить еще 5% от общей протяженности газопровода.

Новости мира: американские сенаторы попытаются восстановить санкции против российского проекта "Северный поток-2"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку