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"Прибывайте и защищайте Европу с нами": Зеленский обратился к военным-добровольцам из ЕС

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"Прибывайте и защищайте Европу с нами": Зеленский обратился к военным-добровольцам из ЕС

Офис Президента Украины

Президент призвал добровольцев прибывать в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал добровольцев с военным опытом прибывать в Украину, чтобы вместе защитить Европу от агрессора и сделать невозможной новую трагедию.

Об этом президент сказал во время своего видеообращения.

"Если у вас есть боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете уже прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу, где это сейчас очень нужно", — сказал президент в своем обращении.

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