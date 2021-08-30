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Причина переноса встречи Байдена и Зеленского и атака урагана на США: пять новостей, которые вы могли проспать

Причина переноса встречи Байдена и Зеленского и атака урагана на США: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом состоится 1 сентября. Переговоры глав двух государств уже второй раз перенесли — это связано с ситуацией в Афганистане. Читать дальше ->
  • Посольство Украины в США и Офис президента вышли на финишную прямую подготовки насыщенного визита главы украинского государства Владимира Зеленского в США. Читать дальше ->
  • Президент США Джо Байден заявил, что ураган "Ида", который атаковал южные районы США, будет очень разрушительным. Читать дальше ->
  • Город Новый Орлеан, что в американском штате Луизиана, остался полностью без электричества из-за мощного урагана "Ида", который обрушился на США. Читать дальше ->
  • Количество погибших из-за последствий коронавируса в мире превысило 4,5 миллиона человек. Читать дальше ->

Новости мира: на Кубе бушует ураган Ида - более 10 тысяч человек эвакуировали из прибрежных районов

Новости мира: на Кубе бушует ураган Ида - более 10 тысяч человек эвакуировали из прибрежных районов

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