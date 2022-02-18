Причина – Вторая мировая: Бербок объяснила, почему Германия не дает Украине оружие

Министерша сказала, что немецкая сторона обязана искать другие пути для обеспечения мира.
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не может поставлять оружие Украине из-за своей роли во Второй мировой войне.
Об этом министерша сказала на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 18 февраля, сообщает Reuters.
Бербок выступила в защиту решения своего государства не отправлять оружие в Украину для отражения возможного российского вторжения. По ее словам, Германия и без снабжения оружием остается самым большим донором.
Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с тем, что западные страны работают взаимодополняющим и скоординированным образом.
"В этом наша сила – мы стоим все вместе, но используем разные роли поддержки, с нашими разными историями", – сказала Бербок.
Она добавила, что на сегодняшний день не время менять курс Берлина по поставкам вооружений Украине.
Напомним, 17 февраля Германия снова отказалась предоставлять Украине оружие : парламент отклонил инициативу главной оппозиционной силы ХДС/ХСС о немедленном предоставлении оборонного вооружения на фоне российской агрессии.
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