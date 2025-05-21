Причины убийства Андрея Портнова: какие версии рассматривает полиция

Накрытое простыней тело Андрея Портнова на месте убийства / © Getty Images

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Испанская полиция сейчас рассматривает две версии причин убийства в Мадриде Андрея Портнова — экс-заместителя главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича.

Об этом сообщило издание El Mundo.

Издание привело подробности убийства Портнова. Когда мужчина подъехал к школе, где учатся его дети, его расстрелял киллер на мотоцикле. Убийца выстрелил Портнову в спину, одна из пуль попала в шею, после чего тот упал лицом вниз. Затем нападавший выстрелил экс-соратнику Януковича в голову.

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По прибытию медики смогли лишь констатировать смерть мужчины, которая наступила в результате ранений, несовместимых с жизнью, полученных от нескольких выстрелов из огнестрельного оружия.

Киллер еще не задержан. Полиция распространила его приметы: высокий мужчина худощавого телосложения.

Издание также публикует две версии, которые отрабатывает полиция.

«Сейчас существуют две открытые линии расследования: сведение счетов со стороны организованной преступности или действия политического характера«, — говорится в статье со ссылкой на источники.

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Напомним, Портнова застрелили неизвестные утром 21 мая в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон, выпустив в него пять пуль. Убийство произошло возле элитного учебного заведения — Американской школы.

По мнению экс-заместителя главы СБУ Виктора Ягуна, за убийством Портнова стоит, скорее всего, Россия. Цель — использовать это в качестве информационной операции против Украины, мол «это страна убийств, они ликвидируют всех, до кого только могут добраться руками».

Дата публикации 14:35, 21.05.25 Количество просмотров 13 В Мадриде расстреляли Андрея Портнова связанного с Януковичем