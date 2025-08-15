Придерживается ли Путин своих обещаний: Джон Гили высказался о саммите на Аляске

Министр обороны Великобритании / © Сайт президента Украины

Сегодняшняя встреча на Аляске между американским президентом Дональдом Трампом и хозяином Кремля Владимиром Путиным является важным «первым шагом».

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили в комментарии Sky News.

"В конце концов, войны могут закончиться только дипломатией, войны могут закончиться только при посредничестве двух сторон. В этом случае – при участии президента Трампа, и таким образом, о котором может говорить только президент Трамп", – высказался британский министр.

Гили выразил надежду на то, что этот саммит на Аляске станет началом переговоров "двух сторон". Кроме того, политик хочет верить в то, что "Путин наконец-то сдержит свое слово". Ведь, говорит глава Минобороны Британии, "фюрер" за последние шесть месяцев "четыре раза заявлял, что хочет мира".

"Готов ли [Путин], как он говорит, к миру? И отступит ли он от войны, которую ведет против Украины уже три с половиной года, не достигнув ни одной из своих стратегических целей и потеряв за это время более миллиона российских жертв", - подчеркнул Гили и добавил, что любые переговоры основываются на вопросе, "сделает ли."

Кроме того, политик повторил послание лидеров Европы о том, что "никаких решений по Украине не может быть без Украины".

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц также сделал заявление о прекращении огня и "значительном шаге" к миру в Украине. По его словам, после трех лет после начала полномасштабной войны Россия получила шанс заключить соглашение о прекращении боевых действий.

