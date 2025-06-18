"Придется учить русский": Каллас сделала эмоциональное заявление касательно Украины

Кая Каллас / © Associated Press

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В Евросоюзе отметили важность продолжения поддержки Украины. Речь идет, в частности, о безопасности ЕС.

Об этом сказала глава европейской дипломатии Кая Каллас, пишет The Guardian.

Она подчеркнула: Европейский Союз вносит свой вклад в частности потому, что Украина является первой линией обороны Европы.

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«Мы знаем, что Россия реагирует на силу и ни на что больше», — утверждает Каллас.

Она отмечает важность 18-го пакета санкций, предложенного ЕС, ведь «каждая санкция ослабляет способность России вести эту войну».

Также Каллас предупредила, что ЕС следует «сделать больше для Украины, а также для нашей безопасности».

«Цитируя моего друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте: если мы не поможем Украине дальше, нам всем следует начать учить русский язык. Чем сильнее Украина на поле боя сегодня, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда Россия, наконец, будет готова к переговорам», — отметила дипломат.

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Ранее речь шла о том, что Украина недавно получила гораздо больше поддержки от Европы, чем в начале 2025 года. При этом США с февраля не оказывали Киеву никакой помощи.

По данным Института мировой экономики, в марте и апреле военная, финансовая и гуманитарная помощь для Украины от Европы составила около 20,2 морда евро. Для сравнения: в январе и феврале эта сумма составила около 6,7 млрд евро.

Добавляется: поражает, что Европе удалось закрыть этот пробел.