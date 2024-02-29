Приднестровье просит у России "защиты": Кишинев прокомментировал заявление

Официальный Кишинев называет призыв Приднестровья о "помощи" в РФ "еще одним элементом гибридной войны" и попыткой дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, сообщает NewsMaker.

По его словам, Молдова продолжает оставаться мишенью для России. В частности, в контексте выборов президента и референдума о европейской интеграции. Вместо этого подобные заявления "делались, делаются и, вероятно, будут делаться снова", подчеркнул он.

"Уже некоторое время мы наблюдаем попытки дестабилизировать ситуацию и продвигать нарративы, противоречащие национальным интересам и интересам молдавских граждан. Однако Молдова за эти два года укрепила свое положение, наши госструктуры становятся все более устойчивыми к гибридным атакам. Граждане учатся не разрешать манипулировать собой", – добавил он.

Глава МИД Молдовы подчеркнул, что, учитывая войну Кремля в Украине — Кишинев, "не имеет других вариантов, кроме снижения уровня дипломатических отношений". Дипломат подчеркнул, что его страна "остается сторонницей Украины, ее территориальной целостности и суверенитета".

Напомним, накануне непризнанное Приднестровье обратилось в Россию за помощью в связи с якобы экономической блокадой со стороны Молдовы. Авторы обращения просят принять меры по защите Приднестровья "с учетом факта постоянного проживания на территории республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре".

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