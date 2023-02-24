"Приднестровье за три дня": откроет ли Путин молдавский фронт и чем ответит Украина

Ситуация вокруг оккупированного Россией Приднестровья резко обострилась. Новое правительство Молдовы заявило о намерении очистить регион от войск РФ. Украинские власти не исключили своей помощи Кишиневу, а в Кремле заявили о подготовке наступления Вооруженных сил Украины на Приднестровье.

Военные аналитики считают, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы усилить напряжение на границе с Украиной.

ТСН.ua собрал подробности относительно последних событий в регионе и мнения экспертов о возможной угрозе для Украины.

Эскалация в Молдове: что происходит

Ситуация обострилась после того, как украинские власти передали президенту Молдовы Маи Санду информацию о планах России совершить государственный переворот в Кишиневе. Сценарий переворота предполагал, что россияне захватят аэропорт в Кишиневе и перебросят в Молдову войска. Высадку десанта окупантов в Молдове должен был поддержать российский военный контингент в Приднестровье.

После обнародования этой информации, новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Приднестровье необходимо демилитаризировать и выгнать оттуда российский оккупационный контингент. По его словам, в Молдове существуют "реальные угрозы эскалации либо военных, либо гибридных операций".

Речан настаивает, что "левый берег Днестра (непризнанное Приднестровье – ред.) должен быть демилитаризован путем эвакуации российских войск и демилитаризации местных жителей".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности помочь Молдове с Приднестровьем, если возникнет угроза для территориальной целостности самой Украины.

Министерство обороны РФ в ответ прямо обвинило Украину в подготовке "нападения" на Приднестровье. В РФ утверждают, что бойцы ВСУ готовят провокацию – якобы они переоденутся в российскую форму и инсценируют атаку российских войск с территории Приднестровья, чтобы получить формальный повод для собственного наступления.

"Министерством обороны Российской Федерации сейчас фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР", — сообщили в пресс-службе.

На этом фоне президент России Владимир Путин отменил свой же указ 2012 года, в котором говорилось о "поиске путей решения приднестровской проблемы на основе уважения к суверенитету, территориальной целостности и нейтральному статусу Республики Молдова".

Россия хочет распространить "СВО" на Молдову?

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в комментарии ТСН.ua предположил, что Россия рассчитывает распространить "специальную военную операцию" на Молдову. Для этого Кремль может придумать сценарий со "спасением" Молдовы от "вторжения" какой-либо третьей стороны в Приднестровье. Российская пропаганда назовет молдавские власти "нацистскими" и заявит, что ее нужно как можно скорее денацифицировать и демилитаризовать.

"Такой гибридный сценарий возможен. Любая ИПСО – это фактически подготовка. Угроза увеличивается... Россияне могут рассказывать своему населению, что была угроза для Приднестровья, именно поэтому нужно распространять так называемую "СВО" и на Молдову", — говорит эксперт.

Однако Коваленко считает этот сценарий "суицидальным" для РФ: "Если он будет использован россиянами, то они терпят еще большее фиаско, чем в Украине. Есть огромные сомнения, что этот сценарий им удастся".

Есть ли угроза для Украины

Военный эксперт Денис Попович считает, что россиянам было бы крайне трудно организовать наступление из Приднестровья, потому что их контингент не располагает тяжелой техникой, а перебросить ее в непризнанный анклав оккупантам пока невозможно. Но как определенный хаб, чтобы проводить диверсии и расшатать ситуацию в регионе, Приднестровье России очень подходит, говорит обозреватель.

"Хотя подобные вещи уже поднимали в апреле прошлого года, Приднестровье рассматривали как точку напряжения. Но тогда приднестровская элита достаточно серьезно сказала, что не хотела бы ввязываться в войну. Так или иначе, нужно следить за этой ситуацией, поскольку мы видим, что там какие-то события нарастают", — подытожил Попович.

Военный аналитик Алексей Гетьман в комментарии для ТСН.ua выразил мнение, что россияне хотят перебросить войска в Молдову, чтобы усилить свою группировку и создать угрозу для Одессы.

"Почему важно Приднестровье?.. Сил и средств там у врага нет. Оперативная российская группировка находится в Приднестровье, потому что там остались очень большие склады со снарядами. Переместить эти склады в Российскую Федерацию невозможно, но сделать там какую-нибудь группировку, которая будет использовать боеприпасы – это вполне возможно. Я предполагаю, что они хотят направить в Молдову кадыровцев или другой спецназ для захвата власти в Молдове, для создания группировки и атаки Одессы. Думаю, что наша разведка и силы обороны делают разумные правильные вещи, усиливая меры безопасности на границе", – отметил Гетьман.

"Приднестровье за три дня"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Украина может помочь Молдове "зачистить" Приднестровье в считанные дни, даже не дожидаясь победы в нынешней войне с РФ.

"Молдова – суверенное государство, и оно само решает, кого просить помочь. Только по решению молдавских властей мы можем помочь. Мы имеем возможность, за трое суток это можно решить", – убежден Арестович.

Он напомнил, что Приднестровье расположено на "украинском" берегу реки.

"Молдавской армии будет сложно форсировать Днестр. Нам гораздо проще. Мы дружественная с Молдовой страна и если нас попросят, то не вижу препятствий", — подытожил Арестович.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua согласился, что у Украины есть возможности, чтобы выгнать из Приднестровья российских военных.

"Я так понимаю, Украина ждет обращения со стороны Молдовы. У нас есть силы и средства. Мы вынуждены были с начала этого массированного вторжения и раньше держать войска на границе с Молдовой в той части, где присутствуют российские войска. Они у нас есть по сегодняшний день. Мы не допустили пробития сухопутного коридора в Приднестровье. Мы не допустили высадки морского и воздушного десанта для формирования коридора к морю. Так что у нас есть достаточно сил и средств, и если официально Молдова обратится к Украине, то можем им помочь в решении вопроса демилитаризации этой территории", – рассказал военный эксперт.

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