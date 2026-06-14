«Придумали задним числом»: дипломат США о главном оправдании войны от Кремля

Путин / © Getty Images

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Россия не демонстрирует готовности к реальным переговорам по завершению войны, а ее аргументы о так называемых «первопричинах» конфликта надуманы и нереалистичны.

Такое мнение высказал американский дипломат и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

«Главный вопрос, если мы говорим о серьезных переговорах с перспективой достижения справедливого, устойчивого и долговременного урегулирования, заключается в том, изменится ли переговорная позиция России. Судя по тому, что мы видели в течение последних шести-семи месяцев, я считаю, что Украина готова идти на определенные, возможно, даже очень болезненные шаги ради достижения мирного урегулирования. Но мы не видели подобной готовности со стороны России», — отметил Пайфер.

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По его словам, если Москва все же будет готова к настоящему диалогу, тогда можно будет рассматривать разные форматы переговорного процесса.

Дипломат предположил, что это могут быть прямые контакты между Украиной и Россией, посредничество Турции, возвращение США к более активной роли или усиление участия европейских государств.

В то же время, отметил Пайфер, сейчас Россия больше настаивает на выполнении собственных условий, чем ищет пути к компромиссу.

Особое внимание дипломат обратил на российские заявления о необходимости устранения так называемых «первопричин войны».

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«Когда российская сторона говорит об урегулировании, она постоянно подчеркивает необходимость устранить так называемые первопричины войны. И именно в российской трактовке этих „первопричин“ и заключается проблема. И, по моему мнению, это пример российских чрезмерных требований», — сказал он.

Пайфер подчеркнул, что утверждение России о том, что расширение НАТО стало одной из причин войны, не соответствует действительности.

«Россия утверждает, что изменения в архитектуре европейской безопасности за последние тридцать лет, прежде всего расширение НАТО, стали одной из первопричин войны. На мой взгляд, это аргумент, который Россия придумала задним числом. Я не считаю, что именно это имеет реальное отношение к причинам войны», — подчеркнул дипломат.

Он также назвал нереалистичными требования Москвы по демонтажу военной инфраструктуры НАТО, размещенной после 1997 г. в Польше, странах Балтии и других государствах Альянса.

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Бывший посол напомнил, что после расширения НАТО Альянс не размещал значительные боевые силы на территории новых членов вплоть до 2014 года.

«Ситуация изменилась после 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала Крым и начала боевые действия на Донбассе. После этого мы увидели наращивание военного присутствия НАТО, прежде всего в странах Балтии», — пояснил он.

Пайфер отметил, что в настоящее время государства-члены НАТО рассматривают Россию как потенциальную угрозу не только Украине, но и другим странам Европы.

Поэтому я не вижу никаких шансов на то, что НАТО вернется к модели военной инфраструктуры образца 1997 года. Ведь сегодня существует опасение, что российская угроза может касаться не только Украины, но и государств-членов НАТО, в частности Финляндии, Польши и стран Балтии. Если Россия выдвигает такое требование, то это требование, на которое страны НАТО не согласятся», — резюмировал Пайфер.

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Ранее сообщалось, что Россия сталкивается с трудностями на фронте в Украине и все большим экономическим давлением, поэтому может прибегнуть к новым способам эскалации, в частности, провокациям на территории стран НАТО и попыткам усилить свое политическое влияние в Европе.

Мы ранее информировали, что кремлевский диктатор Путин снова сделал очередные абсурдные заявления, что Россия якобы не начинала войну в Украине.

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