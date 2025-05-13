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Приедет ли Путин на переговоры в Стамбуле для прекращения огня в Украине: подробности от ISW
Аналитики ISW считают, что Путин не готов к изменениям в риторике, необходимых для диалога.
Российское руководство пока официально не отреагировало на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу 15 мая в Стамбуле, чтобы обсудить прекращение огня. Однако ряд заявлений российских чиновников более низкого уровня свидетельствуют о нежелании Москвы вести прямой диалог.
Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев назвал приглашение Зеленского «комедией» и заверил, что встречи такого уровня не могут состояться «в условиях сложной ситуации». Посол России по особым поручениям Родион Мельник и депутат Госдумы Алексей Чепа также выразили сомнение по поводу искренности инициативы Украины, фактически повторив кремлевский тезис о «недоверии» в Киев.
По оценке ISW, российская риторика остается жесткой, в частности, относительно легитимности украинской власти. Кремль продолжает продвигать ложный нарратив, что президент Зеленский и действующее правительство якобы нелегитимны. Это позволяет России избегать участия в реальных переговорах и сохранять курс на достижение стратегической военной цели — смены власти в Киеве.
По мнению аналитиков, Путин может опасаться, что участие в переговорах с Зеленским потребует изменения риторики перед собственной аудиторией. Пока Кремль не демонстрирует готовности изменять нарративы, наоборот — может усилить их в случае временного подписания мирного соглашения, чтобы иметь основания для его дальнейшего разрыва.
«Любое долгосрочное мирное соглашение должно включать признание Россией легитимности украинского президента, правительства и конституции», — подчеркивают в ISW.
Напомним, 10 мая Путин на пресс-конференции предложил возобновить переговоры с Украиной. Конечно, отметив, что Россия вроде бы «неоднократно предлагала шаги по прекращению огня с украинской стороной».
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что готов к прямым переговорам с РФ и хочет личной встречи с диктатором Путиным.
Однако, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Зеленский согласится на переговоры в Стамбуле только в случае личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.