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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Приедет ли Путин в Киев на переговоры о мире: Зеленский ответил

Владимир Зеленский во время брифинга в Берлине категорически исключил возможность встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Киеве или Москве.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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«Это плевок в лицо миру»: Зеленский объяснил, почему не пригласит Путина в Киев

«Это плевок в лицо миру»: Зеленский объяснил, почему не пригласит Путина в Киев / © ТСН

Президент Владимир Зеленский заявил, что не собирается приглашать российского диктатора Путина в Киев для переговоров.

Об этом глава государства сказал сегодня, 3 ноября, на совместном брифинге с канцлером ФРГ Мерцом в Берлине.

«Мы не приглашаем Путина в Киев. Они в 2022 году без приглашения к нам пришли. Но приглашать Путина в Киев нет смысла — они не приедут. Приглашать, чтобы они не приехали — это деструктивно», — считает Зеленский.

Также он подчеркнул, что ни в коем случае не собирается ехать в Москву.

«Так же, как и меня приглашать в Москву — деструктивно. Это просто плевать в лицо всему миру, который хочет, чтобы война кончилась. Поэтому никто не будет поддерживать поездки в Москву», — добавил президент.

Кроме того, Зеленский объяснил, почему он должен лично встретиться с Путиным, а не говорить по телефону.

«Говорить по телефону — Россия будет это использовать как возможность больше не встречаться. Мы понимаем эту игру. Она бесперспективна. Это будет очень официальный сухой разговор по телефону, где я буду в очередной раз слушать историческую лекцию от лидера Российской Федерации, а не реальные шаги, как закончить войну», — добавил президент.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 4 ноября, в Брюсселе пройдут переговоры представителей Украины, США, европейских стран и НАТО.

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