Дональд Трамп / © Associated Press

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В Кремле активно обсуждается возможность встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Китае в сентябре, связывая ее с парадом победы в Пекине. Эти предположения «надуманы».

Такое мнение отметил руководитель Центра общественной аналитики «Башня» Валерий Клочок в эфире 24 Канала.

По его мнению, такая встреча выгодна Москве, но Трамп вряд ли согласится на нее в нынешних условиях.

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Почему встреча Трампа и Путина в Китае маловероятна?

По словам Клочко, информация о возможном саммите Трампа и Путина в Китае похожа на пропагандистскую манипуляцию, которая не имеет реальных оснований.

«Редакция определила тему: будет парад, будет Путин — давайте пригласим Трампа. Он, правда, об этом не знает. И устроим саммит на троих. Но я далек от мысли, что Трамп приедет. На парад в свою честь — да, он может приехать», — заметил Валерий Клочок.

Он добавил, что западная пресса скептически относится к такой инициативе, а сам Трамп ранее публично заявлял, что «достаточно заниматься этим дураком, говорить одно, а делать совсем другое».

Кому выгодна эта встреча, и что стоит за слухами?

Аналитик считает, что заинтересованность в таком саммите имеют прежде всего Россия и Китай. Москва стремится показать готовность к переговорам, но, в сущности, действует в интересах Пекина. В США все чаще звучит мнение, что говорить нужно не с Кремлем, а непосредственно с китайским руководством.

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«Путин — это прокси Китая. Он действует в интересах Китая», — объяснил Валерий Клочок.

Напомним, Кремль предлагает организовать встречу Трампа, Путина и Си Цзиньпина в сентябре в честь китайского парада победы во Второй мировой войне. Однако Белый дом пока официально не комментирует эту инициативу.

Напомним, ранее издание The Times предположило, что президент США Дональд Трамп может быть приглашен на трехсторонний саммит с президентом Китая Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине в сентябре.

«Фюрер» РФ Владимир Путин готовится к поездке в китайский Пекин в сентябре. Впрочем, об аналогичных планах президента США Дональда Трампа неизвестны Москве.

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