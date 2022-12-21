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"Приезд Саакашвили – это втягивание Грузии в войну": в МИД Украины отреагировали на заявления политиков

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Приезд Саакашвили – это втягивание Грузии в войну": в МИД Украины отреагировали на заявления политиков

Фото: Associated Press

В МИДе возмутились, что грузинские политики спекулируют на войне.

Спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал заявление руководителя правящей партии Грузии о том, что возвращение Саакашвили в его родную страну – это "спецоперация по втягиванию Грузии в войну".

Об этом он написал в соцсетях.

"Какие только инсинуации не будут распространять отдельные грузинские политики, чтобы снять с себя ответственность за грубые нарушения прав человека в Грузии. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии. В то же время мы глубоко разочарованы, что грузинские власти спекулируют на теме войны в Украине, чтобы добиться своих узких внутриполитических целей", — объяснил Николенко.

Спикер МИД еще раз призвал предоставить доступ к Михеилу Саакашвили Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу.

"Призываем также обеспечить украинского гражданина надлежащей медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке его наказания для перевода в одну из украинских, западноевропейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения", — написал Николенко.

Болезнь Саакашвили

В Грузии опубликовали записи с камер наблюдения в палате экспрезидента страны Михеила Саакашвили, обвиняя его в симуляции, хотя на кадрах видно истощение политика.

Выводы комиссионной судебно-медицинской экспертизы о состоянии здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили указывают на то, что ему нельзя оставаться за решеткой. У него обнаружили 20 диагнозов.

Советник ОП Михаил Подоляк рассказал, что Украина готова принять заключенного бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, обеспечить ему безопасность и надлежащее лечение. Также Зеленский призвал спасти грузинского политика.

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Дата публикации
Просмотры
1161
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