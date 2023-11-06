Приезд Урсулы фон дер Ляйен – хороший знак: Ермак – о переговорах по вступлению в ЕС

Во время своего недавнего визита в Киев фон дер Ляйен ясно дала понять, что Комиссия будет рекомендовать странам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной.

Украина может начать переговоры о вступлении в Евросоюз в ближайшее время. И визит в Украину президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в субботу, 4 ноября, является хорошим знаком для Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента в интервью изданию Politico.

"Да, это то, чего мы ожидаем, потому что мы делаем все, чтобы это произошло, – сказал он. И я считаю, что визит Урсулы фон дер Ляйен... очень мощный шаг на этом пути".

Во время своего визита в Киев в субботу фон дер Ляйен ясно дала понять, что Комиссия будет рекомендовать странам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной. Лидеры ЕС обсудят этот вопрос на саммите в декабре.

Предшественник фон дер Ляйен в должности главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер недавно заявил, что Украина непригодна для членства в ЕС, поскольку она "коррумпирована на всех уровнях общества".

На вопрос об этом обвинении Ермак ответил: "Я не помню, чтобы господин Юнкер посещал Украину за последние пару лет. Поэтому мне немного странно слышать эти слова от него.…Я категорически отвергаю утверждение, что Украина очень коррумпирована. Эти вызовы случаются всему миру, но не могли бы вы привести мне пример еще одной страны, которая в условиях этой ужасной войны сделала бы реформы такого масштаба".

Напомним, 4 ноября в Киев в очередной раз прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Цель ее приезда в Украину – обсуждение пути вступления Украины в ЕС, финансовая поддержка Евросоюза по восстановлению Украины.

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