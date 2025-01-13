"Приезжай в пятницу": Зеленский ответил по приглашению Фицо

Ранее Роберт Фицо предложил встретиться у границы, чтобы обсудить транзит российского газа.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение словацкого премьера Роберта Фицо провести встречу.

Зеленский опубликовал соответствующий пост в социальной сети Х.

"Хорошо. Приезжай в Киев в пятницу", – написал он.

Напомним, ранее Роберт Фицо предложил встретиться у границы, чтобы обсудить транзит российского газа.

Напомним, 1 января Украина прекратила транспортировку российского природного газа через свою территорию. В ответ Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь резко отреагировал на такое заявление. Он предположил, что "похоже, Путин поручил Фицо "открыть второй энергетический фронт против Украины".

12 января Зеленский опубликовал более резкое заявление в адрес Фицо, в котором упомянул о якобы отдыхе премьера Словакии в роскошном отеле во Вьетнаме.