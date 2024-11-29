"Приезжайте в Херсон": в МИД отреагировали на намерение Фицо поехать на "парад Путина"

В МИД напомнили, что растоптала память о совместной борьбе с нацизмом во Второй мировой войне, совершив нападение на Украину.

Спикер МИД Георгий Тихий призвал премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Херсон перед его поездкой в Москву, где он планирует с диктатором Путиным "праздновать победу над фашизмом".

Таким образом, в МИД Украины отреагировали на заявление Фицо, что тот намерен поехать 9 мая в Москву, передает Укринформ.

Тихий призвал европейских лидеров корректно относиться к участию и вкладу Украины в победу над нацизмом во Второй мировой войне. В этом контексте он напомнил, что Россия фактически растоптала память о совместной борьбе с нацизмом во Второй мировой войне, совершив нападение на Украину.

"Украина активно участвовала в борьбе против нацизма, и ее заслуги в этой победе нельзя преуменьшать", — сказал он. Тихий заявил, что Россия много лет пыталась монополизировать победу во Второй мировой войне.

Кроме того, представитель МИД напомнил, что во Второй мировой войне погибло от 8 до 10 млн украинцев, то есть почти четверть тогдашнего населения Украины, а каждый третий военнослужащий Красной армии был выходцем из Украины.

"Поэтому у нас вопрос: что это за празднование только в Москве и игнорирование вообще роли Украины во Второй мировой войне? Может, перед Москвой стоит заехать в Херсон, Запорожье, Харьков, Киев и в те города, по которым фронты Второй мировой прокатились сначала с запада к востоку, а потом с востока на запад? Мы просто напоминаем эти факты и просим корректно относиться к участию и вкладу Украины в победу. над нацизмом", — резюмировал Тихий.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что "с удовольствием" принял приглашение российского президента Владимира Путина отпраздновать в Москве "победу над фашизмом" 9 мая 2025 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что Фицо раскритиковал решение США разрешить Украине наносить удары вглубь России.

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