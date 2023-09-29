"Приезжают ко мне из Майами": Данилов рассказал, где во время войны его два сына

Секретарь СНБО прокомментировал слухи о выезде сыновей из Украины во время войны.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов ответил хейтерам, утверждавшим, что его дети за границей и заявил, что два его сына служат в ВСУ.

Об этом Данилов рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

"Откуда вы знаете, где мои дети? Я точно знаю, где они есть, и чем занимаются. Когда выходит человек и начинает что-то там рассказывать. Ну, откуда тебе это вообще известно? Дети шутят, говорят, что приезжают ко мне из Лондона, Парижа, Майами", — сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что двое из его сыновей служат в рядах Сил обороны.

"У одного Париж — это военная часть, у второго — часть территориальной обороны под Киевом в деревне. А начинать оправдываться, что-то доказывать не вижу смысла", — добавил Данилов.

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