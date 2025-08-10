Приглашение на Аляску: почему Трамп и Путин встретятся на "бывшей русской земле"

Трамп с Путиным на Аляске. Изображение ИИ

Президент США Дональд Трамп пригласил диктатора Владимира Путина встретиться на Аляске.

Почему именно там — на бывшей земле Российской империи, проданной Соединенным Штатам в 1867 году — рассуждает сотрудник BILD Мариус Кирмайер.

Почему именно Аляска

По мнению автора, Аляска — это потеря, с которой российский диктатор Владимир Путин тоже не смирился, ведь он грезит имперскими амбициями России. Журналист предупреждает, что тот факт, что встреча проходит там, где 160 лет назад правил русский царь, является не только символическим, но и взрывоопасным.

Он напомнил, что российские пропагандисты и ультраправые политики регулярно и открыто требуют возвращения Аляски. И Путин — один из них!

«Только в прошлом году Путин составил список „российской собственности“, которую хочет вернуть. Наряду с Финляндией, странами Балтии и Молдовой в список также входит американский штат Аляска. Путина и других россиян раздражает то, что после продажи США на Аляске было обнаружено золото и нефть. Американцы заработали огромные деньги», — пишет Кирмайер.

Журналист напоминает, что российский телепропагандист Владимир Соловьев недавно выступил по государственному телевидению с требованием возвращения Аляски «в состав Российской империи». Советник Путина Олег Матвейчев также потребовал возвращения Аляски в своей речи 2022: как «репарацию» за западные санкции.

Логистическое преимущество

Автор отмечает, что самый крупный город Аляски — Анкоридж — расположен в 7000 км от Москвы и 5500 км от Вашингтона, однако это все равно ближе к столицам США и России, чем возможные альтернативы. Кроме того, близость этого места к Берингову проливу, разделяющему Штаты и Россию, делает это место интересным в символическом плане.

Для Трамп преимущество заключается в другом: он может провести встречу на территории США, не путешествуя далеко. Это примерно в 5500 километрах от Вашингтона — гораздо ближе, чем, скажем, саммит в Европе.

© Bild

Это позволяет представить встречу внутри страны как «домашнее событие» без официальной поездки за границу, но с глобальным политическим влиянием.

Безопасность

Следующая причина выбора Аляски, вероятно, связана с безопасностью. Аляска — это малонаселенная местность без мегаполисов, где не будет левых активистов и протестов. Там есть необходимая и компактная инфраструктура и возможный высокий уровень контроля безопасности со стороны армии и спецслужб.

Кроме того, Соединенные Штаты, а значит и Аляска, в отличие от 125 других государств, не являются членом Международного уголовного суда в Гааге. Это означает, что, хотя на Путина выдан международный ордер на арест, ему не грозит арест в Соединенных Штатах. Таким образом, эта правовая серая зона намеренно используется без формального нарушения международного права.

Символизм и геополитический контекст

Наконец, Аляска, пожалуй, является прагматичным местом встречи для обеих сторон. Стоит отметить, что даже во время Холодной войны Аляска служила стратегически важной базой для наблюдения за деятельностью Советского Союза. Сегодня в штате находятся несколько военных баз США, стоящих против России: идеальное место для демонстрации геополитической силы без участия в открытой конфронтации.

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин проведут встречу 15 августа в американском штате Аляска.

Ранее эксперт Вадим Денисенко спрогнозировал, о чем могут договориться США и Россия на встрече в Аляске.

В Bild предупредили, что из-за этой встречи следующая неделя будет решающей для Украины.