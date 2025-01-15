Приглашение Украины в НАТО: президент Польши сделал важное заявление

Президент Польши Анджей Дуда сообщил о том, что все больше глав государств-членов НАТО склоняются к приглашению Украины в Североатлантический альянс.

Об этом он сказал в среду, 15 января, во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

По его словам, самой большой гарантией безопасности со стороны стран-членов Североатлантического альянса для Украины было бы членство в НАТО и "все гарантии, связанные с 5 статьей [устава НАТО]".

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“Все мы осознаем, что полное присоединение Украины к НАТО возможно только после прекращения боевых действий, но на сегодняшний день будучи президентом Польши, страны-соседа, которая с самого начала привлекалась к помощи Украине после полномасштабного вторжения, я настоятельно требую, чтобы Украине страны НАТО выдали приглашение к членству в НАТО. Это был бы первый шаг, связанный с реальным предоставлением гарантий безопасности", — подчеркнул Дуда.

Президент Польши сообщил, что по этому поводу он сегодня общался с президентом Зеленским о запланированном на первую половину этого года саммите НАТО в Гааге.

“Это [приглашение в НАТО] – цель, на которую мы должны делать ставку, максимальная цель. Становится все больше глав государств, которые склоняются к такому мнению, что следует Украину пригласить в НАТО”, — сказал Анджей Дуда.

Напомним, Польша подняла в небо свою боевую авиацию 15 января из-за ракетной атаки России по Украине.

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