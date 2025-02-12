Приглашение в НАТО "с неба не упадет": в Польше прокомментировали заявление главы Пентагона

Владислав Косиняк-Камыш напомнил, что против членства Украины в НАТО выступают не только Соединенные Штаты.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в кулуарах штаб-квартиры НАТО в Брюсселе в среду, 12 февраля, сказал, что после последних заявлений главы Пентагона Пита Хегсета не стоит ожидать, что Украину пригласят в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"[Украину – ред.] до сих пор не пригласили в НАТО и, учитывая последнее американское заявление, этого приглашения и не будет. Если нет согласия важнейшего государства в Альянсе, то нечего создавать себе надежды, что это приглашение будет, что оно как-то упадет с неба", – заявил польский министр.

Косиняк-Камыш напомнил, что против членства Украины в НАТО выступают не только Соединенные Штаты, но и несколько других членов Альянса. В то же время, он уверен, что "надо делать все", чтобы помочь Украине победить в войне и достичь справедливого мира.

"Считаю, что в этом заинтересованы все участники сегодняшней встречи. Потому что хороший результат мирных переговоров также будет победой Запада и США", — подчеркнул Владислав Косиняк-Камиш.

Напомним, министр обороны США отверг участие американских военных в миротворческой миссии в Украине, а также заявил, что Киев должен отказаться от возвращения оккупированных территорий и вступления в НАТО.

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