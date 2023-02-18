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Приглашение в НАТО Украина надеется получить уже летом: заявление Стефанчука

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
18
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Приглашение в НАТО Украина надеется получить уже летом: заявление Стефанчука

Фото: Facebook-страница Руслана Стефанчука

Соответствующие вопросы уже обсуждаются на м Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина ожидает получить приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе в июле 2023 года.

Об этом спикер парламента сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" 18 февраля.

"Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение (в НАТО – ред.) и начнет уже свой путь в Альянс", – сказал Стефанчук.

Он также проинформировал, что "вопросы, связанные с приглашением Украины в НАТО", есть среди тем, которые обсуждаются в эти дни на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Отметим, что саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.

Напомним, накануне Мюнхенской конференции по безопасности генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина вступит в Альянс после завершения войны. По словам Столтенберга, на сегодняшний день нужно перевооружить Украину и внедрить реформы.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции, подчеркнул, что не может быть альтернативы победе государства в войне, а также его членству в ЕС и НАТО.

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Дата публикации
Просмотры
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