Приглашения не будет: США и Германия против вступления Украины в НАТО — СМИ

Их позицию разделяют Венгрия и Словакия.

Соединенные Штаты и Германия выступают против того, чтобы Украина официально получила приглашение стать членом НАТО.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на источники внутри НАТО.

Собеседник сообщил, что позиция этих двух стран является ключевым препятствием в рассмотрении данного вопроса.

"Проблема лежит в основном в плоскости США и Германии. Мы можем лишь догадываться, что их больше всего беспокоит, но вступление Украины в НАТО не стоит в повестке дня", — сообщил источник.

Кроме того, собеседник заявил, что против вступления Украины выступают Венгрия и Словакия.

"Но это видно из заявлений их политиков", – говорится в публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что генсек НАТО призвал отложить мирные переговоры с РФ, пока Запад не обеспечит продвижение Украины на поле боя.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина не согласится на альтернативу членству в НАТО.

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