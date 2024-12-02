Пригласят ли Россию на второй Саммит мира: Зеленский ответил

Украина провела все конференции по пунктам Формулы мира и подготовила соответствующий документ.

Украина провела все конференции по пунктам Формулы мира. Документ готов, поэтому его получат все приглашенные страны, а после Украина будет готова к следующим шагам.

Об этом говорится в интервью президента Владимира Зеленского для Kyodo News.

"После первого саммита мы договорились, что проведем соответствующие конференции по каждому из пунктов Формулы мира и подготовим уже подробный документ к концу ноября. 9 конфренций, 50+ стран... Документ готов. Он подробный и проработанный", — сказал Зеленский.

Однако, по его словам, Россия сделает все, чтобы пресечь возможность жизни Формулы мира и жизни Саммита мира.

"Они сейчас над этим работают. Для нас очень важно то, что документ готов, поэтому мы ждем объединенной позиции всех стран и после инаугурации президента Трампа мы ожидаем его отношения к этому документу. Для нас важно знать мнение каждой страны. Лишь услышав реакцию всех стран, мы будем готовы к следующим шагам... Мы не отказываемся от своей позиции, как лидеры стран и просили, на втором саммите должна быть Россия. пригласим", — сказал он.

Напомним, ранее в Офисе президента сказали, что второй Саммит мира, безусловно, состоится, но Украина никогда не заявляла о какой-либо конкретной дате его проведения.

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