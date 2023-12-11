Пригласят ли Украину в НАТО на саммите-2024: в Раде назвали максимум, какой "выжмет" Альянс

Бобровская убеждена, что НАТО "уже не имеет права на шаг назад".

На саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году члены Альянса могут объявить о "приглашении" Украины или озвучить формулировку "мы ждем Украину в Альянсе".

Такое мнение член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская высказала в интервью Telegraf.

Ожидания от саммита НАТО в 2024 году

Народная депутат оценила, стоит ли Украине ждать какого-то прорыва на саммите НАТО в 2024 году.

"Вашингтон просто обязан быть знаковым для Украины. Времени тянуть жвачку обещаний Киеву уже нет. Тем более, что мы говорим не о членстве Украины завтра или сразу после вашингтонского саммита. А речь только о приглашении Украины!" – отметила Бобровская.

Она добавила, что приглашение не означает вступление в Альянс, а – переговоры. Это для украинского общества важно, подчеркнула депутат.

"Мы задаем вопрос: НАТО, вы наконец-то приняли решение, что мы не будем буферной зоной, щитом между вами и м*скалями? Да, украинцы борются, но ведь у нас не бездонный человеческий ресурс", – констатировала политик.

Она подчеркнула, что НАТО "уже не имеет права на шаг назад".

"Иначе это будет предательством самих себя, а о ценностях "открытых дверей", демократии, уважении к суверенитету, они не будут иметь права говорить. Это не будет иметь смысла", — считает Бобровская.

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Она также предположила, что, в лучшем случае, может состояться на вашингтонском саммите Альянса.

"Я думаю, что максимум, что они выжмут, это будет слово "приглашение" или формулировка "мы ждем Украину в Альянсе". А дальше все произойдет только нашими руками: реформами, нашими изменениями. Они хотят видеть трансформированную Украину не только на поле боя и в результате войны, а Украину, на которую можно положиться, которая является надежным партнером с верховенством права", – отметила народная избранница.

Она добавила, что все лежит в политической плоскости и, прежде всего, зависит от США. Однако это не значит, что Украине не нужно делать "домашнюю работу". Она жизненно необходима государству.

К слову, 29 ноября главы МИД стран-членов НАТО предоставили Украине рекомендации по первичным реформам для вступления в Альянс. Генсек Йенс Столтенберг рассказал подробности об этих рекомендациях.

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