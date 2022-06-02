Приговор Грымчаку вступил в законную силу: отбудет 10 лет заключения

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак приговорен к 10 годам лишения свободы.

Приговор Грымчаку вступил в законную силу. Он направлен для выполнения. Бывшего министра признали виновным в вымогательстве и получении многомиллионной взятки.

Об этом сообщили прессслужбы СБУ и САП.

К слову, приговор Грымчака был оглашен еще 23 февраля этого года. Суд признал указанное лицо виновным в совершении преступлений по статьям "мошенничество", "подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение".

По данным следствия, Грымчака и брата его супруги Игорь Овдиенко требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений по строительству. В августе 2019-го СБУ их поймала "на горячем" при получении части средств – 480 тысяч долларов. В общей сложности мужчины требовали 1,1 млн долларов взятки от предпринимателя.

Напомним, подробнее о том, как и за что задержали Юрия Гримчака – читайте в материале ТСН.ua.

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