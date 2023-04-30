Пригожин грозится уйти из Бахмута, потому что опасается, что российские позиции уязвимы для контратак — ISW

Это может стать реальностью, если российское военное командование не предоставит больше боеприпасов наемникам.

Об этом пишет ISW.

Пригожин заявил, что наемники ППК «Вагнера» будут продолжать воевать в Бахмуте, но им нужно будет «организовано отойти или остаться и умереть», если ситуация немедленно не улучшится.

Он заявил, что «Вагнеру» нужно около 80 000 снарядов в день — предварительный объем снарядов до того, как Министерство обороны России пыталось снизить влияние «Вагнера».

Но ППК "Вагнер" получает всего 800 из 4000 снарядов в день.

Пригожин утверждал, что "Вагнером" и заместителем командующего российскими войсками в Украине генералом армии Сергеем Суровикиным был разработан план "перетирания" украинских войск в Бахмуте, лишивший Украину инициативы на поле боя.

Упоминание Пригожина о Суровикине, вероятно, является попыткой публично аффилировать его с Суровикиным, поскольку благосклонность президента России Владимира Путина отходит от сети начальника Генштаба российского генерала армии Валерия Герасимова.

Пригожин, вероятно, пытается восстановить доступ к большему количеству боеприпасов, поскольку Путин снова производит перестановки в российском военном руководстве таким образом, что может быть в пользу Пригожина.

Глава "вагнеровцев" также продолжил попытки убедить Кремль перейти к обороне на востоке Украины. Пригожин утверждал, что украинское контрнаступление может состояться до 15 мая, но российские военные не спешат готовиться к отражению атак.

Угроза Пригожина уйти из Бахмута также может свидетельствовать о том, что Пригожин опасается, что российские позиции в тылу Бахмута уязвимы для контратак.

Напомним, что ранее главарь террористической НПК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что его организация скоро исчезнет, поскольку "вагнеровцы заканчиваются".

Также Пригожин паникует, что ВСУ в мае пойдут в контрнаступление.

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