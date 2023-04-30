Пригожин грозится уйти из Бахмута, потому что опасается, что российские позиции уязвимы для контратак — ISW

Основатель террористической частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин пригрозил вывести войска Вагнера из Бахмута.
Это может стать реальностью, если российское военное командование не предоставит больше боеприпасов наемникам.
Об этом пишет ISW.
Пригожин заявил, что наемники ППК «Вагнера» будут продолжать воевать в Бахмуте, но им нужно будет «организовано отойти или остаться и умереть», если ситуация немедленно не улучшится.
Он заявил, что «Вагнеру» нужно около 80 000 снарядов в день — предварительный объем снарядов до того, как Министерство обороны России пыталось снизить влияние «Вагнера».
Но ППК "Вагнер" получает всего 800 из 4000 снарядов в день.
Пригожин утверждал, что "Вагнером" и заместителем командующего российскими войсками в Украине генералом армии Сергеем Суровикиным был разработан план "перетирания" украинских войск в Бахмуте, лишивший Украину инициативы на поле боя.
Упоминание Пригожина о Суровикине, вероятно, является попыткой публично аффилировать его с Суровикиным, поскольку благосклонность президента России Владимира Путина отходит от сети начальника Генштаба российского генерала армии Валерия Герасимова.
Пригожин, вероятно, пытается восстановить доступ к большему количеству боеприпасов, поскольку Путин снова производит перестановки в российском военном руководстве таким образом, что может быть в пользу Пригожина.
Глава "вагнеровцев" также продолжил попытки убедить Кремль перейти к обороне на востоке Украины. Пригожин утверждал, что украинское контрнаступление может состояться до 15 мая, но российские военные не спешат готовиться к отражению атак.
Угроза Пригожина уйти из Бахмута также может свидетельствовать о том, что Пригожин опасается, что российские позиции в тылу Бахмута уязвимы для контратак.
Напомним, что ранее главарь террористической НПК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что его организация скоро исчезнет, поскольку "вагнеровцы заканчиваются".
Также Пригожин паникует, что ВСУ в мае пойдут в контрнаступление.
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