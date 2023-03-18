Пригожин и Кадыров особенно опасны для власти Путина: эстонская разведка описала процессы в РФ

В то же время, диктатор переживает, что умеренные политики могут представить себя в качестве альтернативы его режиму.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и лидер Чечни Рамзан Кадыров представляют угрозу для власти президента РФ Владимира Путина, ведь рост радикальных настроений среди руководящей элиты может выйти из-под контроля диктатора.

Об этом идет речь в докладе Службы внешней разведки Эстонии, сообщает Delfi.

В докладе описано поведение российского руководства на фоне войны в Украине. Так, по оценкам эстонских специалистов, на сегодняшний день в России "выйти на первый план" пытается архирадикальная фракция правящей элиты. А когда-то умеренные чиновники начали "привлекать к себе внимание довольно экстремистскими заявлениями".

"Их поведение может быть признаком паники. Возможно, они поняли, что война в Украине была огромной ошибкой, которую уже не исправить, и теперь единственный путь – продолжить борьбу, используя все более радикальные методы", – говорится в докладе разведки.

Там добавила, что подобная радикализация политической элиты в РФ может быть частью плана Путина. То есть глава Кремля может позволять радикалам высказываться, чтобы продемонстрировать, что в случае его исчезновения у руля окажется еще более экстремистская группа.

В эстонской разведке считают, что по той же причине Путин позволил Пригожину и Кадырову расширить их власть и стать популярнее среди общественности в России.

Отмечается, что российский диктатор обеспокоен тем, что умеренные политики могут представить себя в качестве альтернативы его режиму. Чтобы этого не произошло, Путин заставляет "силовые фигуры с ранее умеренным имиджем полностью дискредитировать себя радикальными заявлениями". Примером тому является экс-президент РФ Дмитрий Медведев. Когда-то его считали относительно либеральным политиком, а сегодня он угрожает ядерным оружием половине мира.

По оценкам разведки Эстонии, рост радикальных настроений среди российской руководящей элиты может выйти из-под контроля. Не исключено, что Путину самому может стать трудно обуздать ультрарадикалов, вдохновленных своим растущим влиянием.

"Пригожин и Кадыров особенно опасны в этом контексте, поскольку каждый из них, по сути, имеет свою частную армию", – отмечается в докладе.

Напомним, по мнению экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, в России уже начался процесс распада элит. Он отметил, о многом свидетельствует тот факт, что 15 высокопоставленных бизнесменов Российского союза промышленников и предпринимателей "начали убегать от самой встречи с Путиным".

По данным украинской разведки, после решения МКС в Гааге об ордере на арест Путина, настроения в Кремле нахмурились. Там уже ищут преемника президента России, а сам он в этом уже не участвует.

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