Пригожин и Кадыров планируют обвинить Минобороны РФ в любых неудачах России в районе Бахмута — ISW

Лидер террористической ПИК «Вагнера» Евгений Пригожин и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 6 мая 2023 года заявили о намерении, чтобы чеченские войска "Ахмат" заменили силы Вагнера в Бахмуте 10 мая.

Пригожин опубликовал письмо министру обороны России Сергею Шойгу 6 мая, в котором заявил, что «Вагнер» передаст свои позиции подразделениям «Ахмата» ровно в полночь 10 мая, когда, по словам Пригожина, у «Вагнера» полностью исчерпан боевой потенциал.

Об этом пишет ISW.

Также Пригожин выразил уверенность, что силы Ахмата смогут захватить оставшиеся под контролем Украины оставшиеся 2,5 квадратных километра Бахмута. Кадыров ответил Пригожину, заявив, что он обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором сигнализировал о своей готовности взять Бахмут, и утверждал, что чеченские подразделения уже работают над стратегией с российским МО, чтобы чеченцы захватили позиции Вагнера.

Пригожин и Кадыров, вероятно, преследуют цель представить Минобороны России и регулярные российские войска как неэффективные и установить условия, чтобы обвинить Минобороны в любых неудачах России в районе Бахмута.

Решение Пригожина передать ответственность за Бахмут силам своего коллеги-силовика умышленно исключает обычные российские воздушно-десантные войска (ВДВ), которые уже действуют на северном и южном флангах Вагнера вокруг Бахмута, оформляя битву за Бахмут сугубо вагнеровскую – а теперь и вагнеровскую.

Это решение отражает постоянное недоверие Пригожина к российскому военному командованию, позицию себя независимого от российского военного истеблишмента и позволяет ему сохранить лицо, если войска Вагнера не смогут захватить Бахмут и избежать повторения захвата Соледара, где российское МО приписало себе заслугу за то, что Пригожин заявлял успех «вагнеровцев».

Кадыров, в свою очередь, мог получить положительный репутационный эффект от участия в столь громкой операции при поддержке личной славы Пригожина. Недавно Кадыров встретился с несколькими высокопоставленными российскими чиновниками в России, вероятно, чтобы улучшить свою репутацию в российских политических кругах.

Переход от войск «Ахмата» также может создать условия для обвинения Минобороны России в будущих неудачах — если войска испытывают подобные трудности, как и Вагнера, и не смогут полностью захватить Бахмут.

Пригожин и Кадыров также могут обвинить Минобороны в неспособности должным образом поддерживать их усилия. С другой стороны, если российское МО помешает силам «Ахмата» заменить «вагнеровцев» (поскольку непонятно, смогут ли Пригожин и Кадыров совершить этот маневр без поддержки российского МО, как они утверждают), два силовика и их союзники, вероятно, будут размахивать гипотетически, что если бы только Минобороны России поддержало маневр, чеченские силы быстро захватили Бахмут.

Накануне Пригожин опубликовал видео убитых наемников и выступил с эмоциональным видео. Впоследствии он заявил, что до 10 мая "вагнеровцы" покинут Бахмут, потому что у них нет боеприпасов.

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