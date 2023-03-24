Пригожин открестился от заявлений Кремля о том, что РФ воюет с НАТО в Украине — ISW

Пригожин опроверг заявления Кремля о том, что Россия сражается с НАТО в Украине.

Также он поставил под сомнение, действительно ли в Украине есть нацисты, как постоянно заявляет Кремль.

Об этом пишет ISW.

Основатель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Россия воюет "исключительно с украинцами", оснащенными техникой, предоставленной НАТО, и некоторыми "русофобскими" наемниками, добровольно поддерживающими Украину, но не с самим НАТО.

Он также отметил, что российские чиновники, скорее всего, знали, что НАТО предложит Украине военную помощь, потому что «смешно думать, что когда (Россия – ред.) решила провести эту специальную военную операцию, она не учла помощь НАТО Украине».

Пригожин отметил, что не уверен в целях «денацификации» в Украине, поскольку не знает, есть ли в Украине «нацисты».

Он также отметил, что Россия «демилитаризирует» Украину только тогда, когда все украинские войска будут уничтожены, утверждая, что эти усилия продолжаются, но непонятно, будут ли они успешными.

Россиянин заявил, что Россия может избежать изнурительной продолжительной войны, определившись сейчас, какие границы она хочет захватить.

Он также призвал российских военных и СМИ прекратить недооценку украинских сил и вмешательство во внутренние конфликты.

Повар Путина фактически отверг довоенные и послевоенные заявления Кремля о том, что России необходимо защищаться от угрозы НАТО в Украине, и подрывал необходимость и вероятность заявленных президентом России Владимиром Путиным максималистских целей этого вторжения.

Напомним, что ранее сообщалось, что Пригожин готовится уменьшить присутствие "вагнеровцев" в Украине. После завершения битвы за Бахмут "Вагнеру" придется "перезагрузиться".

Добавим, что украинские военные убеждены, что главарь "вагнеровцев" проиграет гонку из Минобороны РФ. Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий считает, что ПИК "Вагнер" вообще может не остаться после происходящего вокруг Бахмута.

Также эстонская разведка считает, что Евгений Пригожин и лидер Чечни Рамзан Кадыров представляют угрозу для властей президента РФ Владимира Путина. Ведь рост радикальных настроений среди правящей элиты может выйти из-под контроля диктатора.

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