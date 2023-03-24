Пригожин смягчил свою риторику по отношению к Министерству обороны России: эксперты назвали вероятную причину

Он хочет спасти свои силы в Бахмуте.

Финансист группы Вагнера Евгений Пригожин смягчил свою риторику по поводу Минобороны России, вероятно, из-за страха полностью потерять наемность в Бахмуте.

Об этом пишет ISW (Институт изучения войны).

Во время 23-минутного интервью 23 марта он подчеркнул свою обеспокоенность возможным украинским контрнаступлением на востоке Украины.

«Повар» Путина утверждал, что у Украины есть 200 тысяч человек резерва, сосредоточенных для наступления по всему восточному фронту, в частности, в Белгородской области РФ и в Бахмуте.

Он также утверждал, что в настоящее время у украинцев есть 80 000 военных в Бахмуте, Славянске и Константиновке для контратаки на Бахмут.

Преувеличенные заявления основатель ПИК "Вагнер" о непосредственной угрозе российским войскам, вероятно, является попыткой получить дополнительные поставки и подкрепления от Минобороны России, чтобы спасти свои силы в Бахмуте.

Он сделал несколько положительных заявлений о МО РФ, даже признав, что силы МО РФ воюют вместе с чеченскими подразделениями в Белогоровке Луганской области.

Пригожин также неожиданно пропагандировал как контролируемые МО России усилия по вербовке добровольцев, так и вербовке к «Вагнеру», а не только рекламу услуг с формированием «Вагнера», как он обычно делал.

Он выразил некоторую обобщенную критику российской военной бюрократии, а именно оборонно-промышленной базы, но такая критика восходит к нынешнему нарративу государственной пропаганды.

Ранее Пригожин был ярым критиком российского военного командования, и смягчение его риторики может свидетельствовать о том, что он, возможно, пытался частично задобрить российское МО, чтобы получить снабжение или подкрепление для сил Вагнера в Бахмуте.

Ранее говорилось, что российский бизнесмен, основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин может уменьшить присутствие своих наемников в войне против Украины. А стремится сосредоточиться на деятельности в Африке.

Напомним, что Пригожин призвал военное руководство РФ сохранить силы из-за якобы наступления украинских военных.

Также главарь "вагнеровцев" говорил, что хочет к лету завербовать на войну против Украины 30 тысяч россиян.

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