Пригожин утверждает, что "вагнеровцы" сбили два вертолета

Ночью Пригожин заявил, что вертолет открыл огонь по гражданской колоне и был сбит ЧВК "Вагнер".

Но он не уточнил, где именно его наемниками была сбита российская военная авиация.

Утром Пригожин продолжил делать свои заявления.

"На Московской трассе ЧВК "Вагнер" попали под обстрел вертушек. Все целы, вертушка уничтожена. Мы будем уничтожать всё вокруг. Мы готовы все умереть. Мы умираем за родину и русский народ. Мы освободим нашу страну", — сказал Пригожин.

«Нас не смогут уничтожить, у нас есть цели, мы готовы все умереть, все 25 тысяч, а потом еще 25 тысяч, потому что мы умираем за родину, мы умираем за русский народ, который надо освободить» —резюмировал Пригожин.

Напомним, что ранее ФСБ призвало "вагнеровцев" задержать Пригожина.

Заметим, что ранее сообщалось, что главарь ППК "Вагнер" Пригожин может провести за решеткой от 12 до 20 лет. Об этом заявили в ФСБ России.

Добавим, что ранее главарь террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тылам его НДС и убили многие боевики.

В ответ в администрации Путина началась паника после заявлений Пригожина.