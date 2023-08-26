Пригожин все знал и "жил в долг": Джонсон о цене переговоров с Путиным

Борис Джонсон сделал выводы по поводу переговоров Украины с Путиным на фоне ситуации с гибелью Евгения Пригожина. Британский политик назвал российского диктатора "гангстером".

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что вероятное убийство Евгения Пригожина не могло произойти без указания российского диктатора Владимира Путина. Это свидетельствует о том, что договариваться с ним бессмысленно.

Об этом Джонсон написал в своей колонке для Daily Mail.

Он уверен, что Пригожин знал, чья скрытая рука отправила его с высоты 8500 метров вниз, чтобы вместе с другими членами группы Вагнера сжечь в огненном шаре в сельской местности Тверской области к северу от Москвы.

"Он понимал, что происходит, потому что последние несколько недель, видимо, в глубине души ожидал, что это произойдет — либо это, либо что-то очень похожее", — считает Джонсон.

Авиакатастрофа самолета Пригожина / Фото: Associated Press

По его словам, миру не нужно расследование на месте крушения, не нужно, чтобы кто-то смотрел на ДНК или стоматологические записи, ведь мир и так знает, кто виновник этого.

"Весь мир хорошо знает — и должен знать, — что человек, стоящий за убийством Пригожина и руководства группы "Вагнера", не говоря уже о гибели экипажа, — это тот же человек, который санкционировал, например, отравление в Великобритании Александра Литвиненко и Сергея Скрипача. Убийца Пригожина — тот же человек, который стоял за убийством оппозиционного политика Бориса Немцова и правозащитницы Анны Политковской, а также за бесчисленным количеством других преступлений", — написал Джонсон.

Экс-премьер-министр Великобритании подчеркнул, что своей откровенной дерзостью мятежники из группы Вагнера разрушили иллюзию, на которой держится российское государство — как и все государства — о том, что она имеет "монополию на легитимное применение насилия".

Путин и его "бывший повар" Пригожин / Фото: Associated Press

"Группа Вагнера под руководством Пригожина открыто и нетерпимо оспаривала эту монополию. Чего бы он ни хотел достичь своей попыткой переворота, Пригожин сделал достаточно, чтобы стать — хотя бы на короткое время — экзистенциальной угрозой для путинского режима. Он высмеял саму власть Кремля", — уверен политик.

Джонсон пишет, что для руководителя группы Вагнера было верхом самоуверенности полагать, что Путин может простить его или позволить ему неопределенное время продолжать ходить по одной и той же земле.

"Пригожин знал, как никто другой, что Путин верит в вендетту... Даже когда Пригожин несколько дней назад уехал на африкано-российский саммит, он, видимо, в глубине души думал, что живет в долг", — говорит Джонсон.

Он отмечает, что теперь "маска полностью снята".

"Путин разоблачен как гангстер, а его абсурдная телевизионная "дань памяти" погибшим "вагнеровцам" — прямо со страниц "Крестного отца" (культовая гангстерская драма 1972 года — ред.)", — говорит Джонсон.

Он объясняет, что именно такое откровенное желание российского президента бросить вызов США способствует его популярности в скептически настроенных к Западу государствах.

Если Путин победит в Украине, это станет катастрофой для демократии во всем мире. Если бы Путин победил, это было бы оправданием всех тех, кто говорит, что на Запад нельзя полагаться, и что он не будет с вами и не доведет дело до конца ", – говорит британский политик.

Джонсон отмечает, что теперь союзникам Украины не стоит зацикливаться на судьбе Путина, а продолжать поддержку государства, которое он решил захватить.

"К счастью, есть один очевидный вывод из люциферовского падения Евгения Пригожина. Посмотрите на падающий самолет все те, кто говорят мне, что мы можем найти решение путем переговоров, или что мы должны как-то заставить украинцев обменять землю на мир", – подчеркнул он.

Напомним, российский политический аналитик Ольга Курносова заявила, что главарь "Вагнера" Евгений Пригожин мог лететь на встречу с Путиным, которую ему назначили.

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