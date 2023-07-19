Пригожин за сутки неудачного бунта потерял весь свой политический капитал — Insider

Российский олигарх, главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин потерял поддержку россиян из-за своего неудачного бунта. Хотя до этого события он гипотетически мог сразиться с диктатором-диктатором РФ Владимиром Путиным за президентское кресло.

Об этом сообщает The Insider, материал которого базируется на опросе. независимой социологической группы Russian Field

Отмечается, что в мае социологи провели телефонный опрос по поводу желаемого кандидата на должность следующего президента РФ. Опрос показал, что 30% из тех, кто не побоялся отвечать, назвали действующего главу Кремля Путина. Сразу после него шел Пригожин, набравший 2%.

"Эта цифра кажется смешной, только 2%, но это очень много. В открытом опросе Пригожин победил вообще любого федерального политика. Если мерить рейтинг в закрытых списках, он имел бы просто колоссальный успех", — подчеркивает социологиня Дарья Павлова.

Эксперт также подчеркнула, что еще в начале этого года почти 15% респондентов ничего не знали о главе "Вагнера". Если говорить о поддержке Пригожина вне контекста предстоящих президентских выборов в России, то за неделю до мятежа Пригожина его поддерживали 55% россиян – это на 14% больше, чем в феврале 2023-го.

После того, как "вагнеровцы" не дошли до Москвы, социологи провели опрос. Он показал, что отношение к Пригожину ухудшилось. Вместе с тем 29% опрошенных все же продолжают поддерживать действия главаря "Вагнера".

Опрос показывает, что граждане России остались довольны результатами переговоров Пригожина и белорусского "президента" Александра Лукашенко. Почти 75% заявили, что удовлетворены результатами конфликта.

"Политический капитал, приобретенный "поваром Путина" в результате войны с Украиной, был растерян за два дня. Теперь российское общество переживает только потому, что Евгения Викторовича не удалось привлечь к должной ответственности", — в материале.

Напомним, американские аналитики Института изучения войны считают, что Путин хочет сохранить ЧВК "Вагнер", но без Пригожина. По словам диктатора, он предложил боевикам возможность служить под руководством командира с позывным "Седой", командовавшим "вагнеровцами" в течение последних 16 месяцев.

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