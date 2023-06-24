Пригожин заявил, что генштаб РФ приказал открыть огонь из самолетов по "вагнеровцам": пилоты якобы отказались

Евгений Пригожин заявил, что Генштаб приказал открыть огонь колонной, якобы двигающейся среди мирных машин.

Об этом говорится в очередном аудио, которое записал главарь боевиков ППК "Вагнер".

«Только что начальник Генштаба дал команду поднять самолеты и открыть огонь колоннами, идущими среди мирных машин. Ему все равно, кого убивать. Они убивают уже полтора года своих мирных граждан, вместо того чтобы воевать с противником», — сказал Пригожин.

По словам Пригожина, лётчики отказались выполнять "преступные команды".

О какой колонне идет речь, где она движется и почему среди мирных машин, не объясняется. В предварительном сообщении Пригожин заявил, что бойцы "ПВК Вагнера" входят в Ростов-на-Дону.

Тем временем социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала одно из заявлений основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина.

На странице пресс-службы принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" в соцсети вместо заявления, опубликованного 23 июня в 21:52 по киевскому времени, появилось сообщение о том, что материал заблокирован на территории РФ на основании решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 23 июня 2023 года.

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Подтверждений тому, что какая-то колонна двигается в сторону Ростова, по-прежнему нет. Никаких фотографий и видео в телеграмм-каналах, связанных с ПВК Вагнера, так и не появилось.

Напомним, что ранее ФСБ призвало "вагнеровцев" задержать Пригожина.

Заметим, что ранее сообщалось, что главарь ППК "Вагнер" Пригожин может провести за решеткой от 12 до 20 лет. Об этом заявили в ФСБ России.

Добавим, что ранее главарь террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тылам его НДС и убили многие боевики.

В ответ в администрации Путина началась паника после заявлений Пригожина.

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