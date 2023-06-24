Пригожин заявил, что "вагнеровцы" вошли в Ростов

Пригожин утверждает, что пограничники обнимались с его бойцами.

Главарь боевиков Евгений Пригожин обнародовал очередное заявление.

"Мы пересекли все государственные границы, сейчас мы входим в Ростов. Не стойте у нас на пути, мы уничтожим все, что будет на нашем пути, мы протягиваем вам руку — не надо плевать в нее, — заявил Пригожин. в коротком аудиообращении."

"Срочников бросили перекрывать дорогу ПИК "Вагнер", они отошли в сторону. Мы не воюем с детьми", — добавил он.

"Пограничники выходили навстречу и обнимались с нашими бойцами. Сейчас мы входим в Ростов", – резюмировал Пригожин.

Также Пригожин обвинил руководство МО в лице Шойгу и Герасимова в преданных командах по уничтожению ППК "Вагнер".

Ранее пригожинское "медиа" РИА ФАН сообщило, что колонна ППК "Вагнер" двигается через Новошахтинск, ее протяженность 50 километров.

Появилась информация, что несколько частей, в том числе 45 бригада воздушно-десантных войск, отказались выйти из казарм против "Вагнера".

Источник Telegram-канала ВЧК-ОГПУ говорит, что в Кремле паника никто не может связаться с Путиным.

"Отдельные персоны в Кремле, из АП РФ, интересуются срочной возможной релокацией. Один из немногих вариантов – Уругвай", – сообщил собеседник.

Между тем, по информации "РосСМИ", трасса М-4 «Дон» в направлении Ростова-на-Дону перекрыта.

Напомним, что ранее ФСБ призвало "вагнеровцев" задержать Пригожина.

Заметим, что ранее сообщалось, что главарь ППК "Вагнер" Пригожин может провести за решеткой от 12 до 20 лет. Об этом заявили в ФСБ России.

Добавим, что ранее главарь террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тылам его ЧВК и убили много боевиков.

В ответ в администрации Путина началась паника после заявлений Пригожина.