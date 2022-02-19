Пригрозили РФ санкциями, призвали к диалогу и обвинили в нарушении "Минска": в G7 сделали заявление

Политики обеспокоены "неспровоцированной и неоправданной концентрацией сил России" на территории Украины.
Министры стран "Большой семерки" обвинили Российскую Федерацию в решении Минских договоренностей и пригрозили санкциями из-за спровоцированного обострения у украинских границ.
Об этом говорится в их совместном заявлении, которое обнародовала пресс-служба МИД Германии.
Встреча министров иностранных дел G7 состоялась во время Мюнхенской конференции безопасности в субботу, 19 февраля. Участие в мероприятии принял и руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба.
В тексте документа отмечается, что дипломаты Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также высокий представитель Евросоюза глубоко озабочены военным наращиванием России вблизи границ Украины, в незаконно аннексированном Крыму и на территории Беларуси. Мол, "неспровоцированная и неоправданная концентрация сил России ставит под угрозу глобальную безопасность и международный порядок".
Главы министерства призывают к дипломатии, отводу войск от украинских границ. Кроме того, подчеркивают: Москва должна полностью выполнять международные обязательства. " Мы подтверждаем нашу решимость найти мирное и дипломатическое решение нынешнего кризиса. Призываем Россию принять предложение диалога в рамках двустороннего диалога по стратегической стабильности с Соединенными Штатами, НАТО-Советом России и ОБСЕ", — говорится в тексте.
Дипломаты ожидают, что Кремль осуществит объявленное сокращение своей военной деятельности вдоль границ Украины. По их словам, рост количества нарушений режима прекращения огня на линии столкновения в последние дни вызывает серьезную обеспокоенность.
"Мы осуждаем применение тяжелого вооружения и невыборочные обстрелы гражданских районов. Это явное нарушение Минских договоренностей. Мы также осуждаем издания российских паспортов жителям неподконтрольных правительству территорий Украины. Это явно противоречит духу Минских договоренностей", — говорится в документе.
По словам министров стран "Большой семерки", они озабочены главарями "ЛНР" и "ДНР" на оккупированных территориях Украины. Они отмечают, что такие действия следует рассматривать как подготовку к военной эскалации, а инсценированные инциденты могут быть использованы в качестве повода для возможной военной эскалации. В заявлении подчеркивают: Российская Федерация должна использовать свое влияние на оккупационные администрации для деэскалации.
В документе также говорится о санкциях, которые применят к России в случае агрессии. Впрочем, министры отмечают, что готовы к широкому диалогу с Москвой.
Напомним, разведка США показала, что заявления России об отводе войск от украинских границ звучали, чтобы скрыть истинные намерения Кремля в регионе и обмануть мировые государства. Более того, у Соединенных Штатов есть дополнительные разведывательные данные, указывающие на то, что РФ под чужим флагом планирует использовать химическое вещество против мирных жителей и обвинить в смерти людей Украину.
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