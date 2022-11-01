Прихвостень Путина Пригожин вдруг назвал Зеленского "уверенным и симпатичным парнем"

Основатель ППК "Вагнер" и так называемый "повар Путина" Евгений Пригожин похвалил украинского президента Владимира Зеленского за решительность и отметил уверенность в себе.

Такое мнение приспешник кремлевского диктатора высказал, отвечая на вопросы журналиста одного из российских СМП о том, "что опаснее для РФ — критик окружения Путина, журналист Александр Невзоров или Владимир Зеленский".

"Вы сравниваете Невзорова и Зеленского. Зеленский хоть и является президентом страны враждебной сейчас в Российской Федерации, но все же он тверд, уверен в себе, прагматичный, симпатичный парень. О Невзорове этого сказать не могу. Он много и хорошо говорит, но, по моему мнению, он просто привлекателен, но болтун", — высказался олигарх.

Роль Пригожина в войне

На войне, которую РФ начала 24 февраля, основатель "вагнеровцев" не только вербует заключенных, но и зарабатывает политические баллы. Делает он это, критикуя элиты, командование вооруженных сил России и власти. Олигарх начинает утверждаться как новая политическая сила.

Более того — контролируемая Пригожиным частная военная компания усиливает свое влияние. "Вагнер", не имеющий в России никакого официального статуса, уже вербует пилотов самолетов и экипажи ракетных комплексов. Путинский "повар" превратил ПВК "Вагнер" в "параллельную армию".

Между тем аналитики подчеркивают, что параллельная Минобороны военная структура может стать большой угрозой для правления диктатора Владимира Путина.

Несмотря на то, что Пригожин пытается всячески выслужиться перед президентом, своими действиями олигарх подрывает авторитет главы Кремля. Ведь "повар Путина" может перетянуть роль "сильного человека" на себя.

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