Приказ Порошенко, разрешивший боевикам Гиркина избежать уничтожения, является госизменой – эксперт

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Об этом в годовщину событий написал эксперт Сергей Иванов, ссылаясь на слова Александра Турчинова и Сергея Кривоноса.

"Позавчера была очередная годовщина беспрепятственного выхода банды Гиркина из Славянска, следствием которого стал захват Донецка. Боевикам это удалось сделать, потому что единственная дорога через Краматорск, по которой они могли выйти, осталась свободной. В Донецке оккупанты захватили все административные здания, устроили концлагерь «Изоляция», где замучили кучу людей. Также они получили там российских инструкторов, финансирование, боеприпасы и вооружение, включая реактивные системы залпового огня «Град», танки, артиллерию и пресловутый «Бук», которым сбили MH17», - рассказывает Сергей Иванов.

По его словам, уже с 11 июля 2014 года группировка Гиркина начала массированные атаки в секторе «Д». Именно выход боевиков из Славянска позволил противнику блокировать и окружить наши войска в секторе «Д», что привело к тяжелым потерям.

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«5 лет назад Александр Турчинов подтвердил мне в интервью, что это было решение тогдашнего Верховного главнокомандующего, которым на тот момент уже стал Порошенко. Также это подтверждал в 2020 году генерал Кривонос. Он утверждал, что командованию были предоставлены координаты колонн россиян, их можно и нужно было уничтожить, но этого не произошло», - отмечает Иванов.

Эксперт также отмечает, что на момент выхода численность боевиков составляла от 1000 до 1800 человек, подавляющее большинство которых составляли местные пророссийские маргиналы и преступники. То есть их можно было довольно просто уничтожить артиллерией и авиацией.

«Если бы Гиркину не удалось захватить Донецк, развитие событий могло бы быть совершенно иным, значительно более благоприятным для Украины. 5 июля 2016 года Порошенко наградил генерала Муженко, который по его приказу позволил главным силам Гиркина выйти из Славянска, орденом Богдана Хмельницкого. И этот приказ войдет в историю Украины как откровенная госизмена. За которую до сих пор никто не наказан», - резюмирует Иванов.

Как сообщалось ранее, военные обвиняют Порошенко в провале защиты складов с боеприпасами. Во времена его правления взорвались 6 военных складов, на которых было уничтожено 210 тысяч тонн боеприпасов, что составляло 40% всех запасов боеприпасов Украины.

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