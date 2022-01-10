Приказ стрелять на поражение в Казахстане должен быть отменен — Блинкен

Приказ стрелять на поражение в Казахстане должен быть отменен — Блинкен

Приказ стрелять на поражение неверен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от властей Казахстана разъяснений о том, почему им понадобилось привлекать ОДКБ, в которой главную роль играет Россия для подавления беспорядков внутреннего характера.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на интервью воскресной программе "На этой неделе" на канале АВС.

Также Блинкен осудил отданный властями Казахстана приказ стрелять на поражение.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

Токаев заявил, что, мол, Казахстан "имеет дело с иностранными бандитами", а протестующих он традиционно назвал — "убийцами и преступниками". По его словам, вроде бы на Алматы "напало 20 тысяч бандитов".

"Мною приказано открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы к переговорам. Какая глупость! Какие переговоры могут быть с убийцами и преступниками! Мы имеем дело с бандитами, поэтому их нужно уничтожать и это будет сделано в ближайшее время", — сказал он., подчеркнув, — "Кто не покажется, тот будет уничтожен".

По его словам, "все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности".

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"Приказ стрелять на поражение, так как он действует, является неправильным и должен быть отменен", — заявил Блинкен.

Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Уже 7 января вечером власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка.

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