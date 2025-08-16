Прикосновения Трампа и "поглаживание эго" Путина во время встречи: эксперт по языку тела объяснила, что это значит

Трамп и Путин / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин впервые с 2018 года встретились лицом к лицу — на этот раз в Анкоридже, Аляска. Встреча началась с улыбок, аплодисментов Трампа и большого количества физических контактов.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс в комментарии для Daily Mail отметила, что американский президент "дал Путину самое большое поглаживание его", публично отнесшись к нему как к звездному гостю ток-шоу.

По словам Джеймс, после длительного приветствия Путин выглядел заметно довольным, будто "мурлыкал от радости". Перед этим Трамп первым вышел из своего самолета, поднял в воздух кулак, прошел красным ковром и стал ждать, пока Путин выйдет из борта. Когда российский лидер приближался, Трамп аплодировал и улыбался, что выглядело необычно для приветствия диктатора, виновного в массовых гражданских убийствах.

Во время рукопожатия Трамп несколько раз касался кулаков и бицепсов Путина, будто "восстанавливая связь прошлых времен". В то же время, как отмечает эксперт, аплодисменты Трампа сломали тщательно продуманный протокол встречи и стали сигналом "награды и празднования".

После чрезмерного дружелюбия в начале переговоров, в зале для официальных переговоров Трамп перешел к "тяжелой, властной позе", его лицо стало суровым, а пальцы начали нервно постукивать, что придало ему более жесткий и менее оптимистический вид.

Последний раз лидеры виделись лично 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке, где Трамп в шутку попросил Путина "не вмешиваться в выборы". Несмотря на репутацию известного гермофоба (это человек, имеющий сильный страх или отвращение к микробам, грязи или заражению. В случае с Дональдом Трампом в медиа неоднократно писали, что он известен именно такой особенностью — нежеланием давить руки и повышенным вниманием к гигиене — ред.), в этом ред. локтей и спины Путина, когда они вместе шли по красной дорожке, а во время фотосессии снова пожал руки.

На вопрос журналиста к Путину: "Вы прекратите убивать гражданских?", российский диктатор сделал вид, что не услышал или не понял. После этого Трамп положил руку Путину на спину и повел его в президентский лимузин, чтобы отправиться на место проведения переговоров о прекращении войны в Украине.

Напомним, переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным проходят на американской военной базе Elmendorf-Richardson в штате Аляска, Анкоридж.