Экс-глава киберполиции допустил возможное участие разведки Беларуси в кибератаке на украинские сайты

Демедюк предполагает, что хакеры использовали Google Translate для перевода своих заявлений на польский язык.

За кибератакой, которая была осуществлена на сайты государственных органов в ночь на 14 января, вероятно, может стоять хакерская группа, связанная с разведкой Беларуси.

Об этом заявил бывший начальник департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк, пишет Reuters.

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По его словам, хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, похожее на используемое группой, связанной также и с российской разведкой. Он считает, что за хакерскую атаку, вероятно, ответственна группа, известная как UNC1151.

"Мы предварительно считаем, что группа UNC1151 может быть привлечена к этому нападению. Это кибершпионная группа, связанная со специальными службами Беларуси. Вредоносное ПО очень похоже по своим характеристикам на программное обеспечение, используемое группой ATP-29. Группа специализируется на кибер , которая связана с российскими спецслужбами (Служба внешней разведки Российской Федерации) и которая для своих атак прибегает к вербовке или тайной работе своих инсайдеров в нужной компании", - сказал он.

Кроме того, Демедюк высказал предположение, что хакерская атака произошла для "более деструктивных действий, происходящих вне поля общественного зрения".

"Испорченность сайтов была лишь прикрытием для более разрушительных действий, которые происходили за кулисами и последствия которых мы ощутим в ближайшем будущем", - сказал Сергей Демедюк.

Демедюк предположил, что хакеры использовали Google Translate для перевода на польский язык.

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"Понятно, что таким примитивным методом им не удалось никого ввести в заблуждение, но все же это свидетельство того, что злоумышленники "сыграли" на польско-украинских отношениях (которые с каждым днем становятся только крепче)", — сказал Сергей Демедюк.

Напомним, в ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера.

В Госспецсвязи хакерскую атаку считают самой мощной за последние четыре года. Заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора во время брифинга сообщил, в результате действий злоумышленников пострадали около 70 сайтов.

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