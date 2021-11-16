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Применение РФ противоспутникового оружия и реакция мира на эскалацию России Пять новостей, которые вы могли проспать

Применение РФ противоспутникового оружия и реакция мира на эскалацию России Пять новостей, которые вы могли проспать

УНІАН

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В Госдепе США высказали предположение, что Россия в минувшие выходные провела испытания противоспутникового оружия. Читать дальше –>
  • Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что осуждает испытание противоспутникового оружия, которое провела РФ. Читать дальше –>
  • Директор NASA Билл Нельсон заявил, что испытание Россией противоспутниковой ракеты может поставить под угрозу работу Международной космической станции. Читать дальше –>
  • Стало известно, почему Великобритания поддерживает Украину. Читать дальше –>
  • США планируют продолжать тесную координацию усилий с союзниками и партнерами по всей Европе по реагированию на эскалацию со стороны России. Читать дальше –>

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