Применение ядерного оружия Россией против Украины будет невероятно серьезной ошибкой - Байден

Кремль может попытаться провести "операцию под фальшивым флагом".

Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если попытается применить ядерное оружие против Украины.

Такое заявление сделал президент США Джо Байден, сообщает издание The Hill.

Байден отметил, что использование тактического ядерного оружия против Украины будет невероятно серьезной ошибкой Кремля, при этом заявил, что он не уверен, что Москва попытается провести "операцию под фальшивым флагом".

"Я не знаю. Но это было бы серьезной, серьезной ошибкой", – добавил президент США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чем быстрее Украина победит российских агрессоров, тем меньше они смогут принести бед для других стран.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что своими заявлениями о "грязной бомбе" Россия хочет замаскировать возможное использование тактического ядерного оружия против Украины.

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