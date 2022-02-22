"Применим жесткие и адекватные шаги": Германия пообещала в ООН отреагировать на действия России

Берлин решительно осуждает новое наступление России на суверенитет Украины.
Россия своими действиями нарушила Минские договоренности, резолюцию Совбеза ООН и вновь посягает на целостность Украины, поэтому Берлин отреагирует на это жестко и должным образом.
Об этом заявила во время заседания Совбеза ООН постпред Германии при Организации посол Антье Леендерце.
"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы применим жесткие и адекватные ответные шаги на нарушение Россией международного права, что будет иметь серьезные экономические, политические и геостратегические последствия", — налогосила дипломатка.
По ее словам, Берлин решительно осуждает новое наступление России на суверенитет Украины. Она также обратила внимание на вопиющее пренебрежение россиянами международных договоренностей, утвержденных ими же в Совете Безопасности ООН: "Сегодня мы сталкиваемся с совершенно противоположной позицией России".
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.
Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.
Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".
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