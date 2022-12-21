Применит ли Путин ядерное оружие: аналитик заявил, что тот "психологически к этому готов"

Находясь под влиянием сильного стресса и сильнодействующих препаратов в последние месяцы, глава Кремля не вполне адекватно может оценить ситуацию.

Президент России Владимир Путин морально и психологически готов применить ядерное оружие, однако уже не уверен, что его приказ будет выполнен.

Такое мнение российский политический аналитик, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей высказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Он морально и психологически к этому готов. Но он сейчас уже не уверен в том, выполнят ли его приказ. Это очень важно понимать. Если, скажем, мы бы с вами обсуждали это два месяца назад, я бы сказал достаточно уверенно, что приказ выполнят. Появились сомнения", — заметил Соловей.

Он добавил, что подразумевает не "разрушительные сомнения, но они совершенно точно есть".

По оценкам политического аналитика, принять решение о ядерном ударе Путин может только в ситуации крайнего отчаяния, ведь тогда его политическая власть закончится.

"Если этот приказ не выполняют... Вы понимаете, кто его может заблокировать. Кстати, совсем не военные. Точнее, не только военные и даже не в первую очередь военные, а чекисты. То есть его собственная опора. Это значит, что его политическая власть закончилась. Так что принять такое решение он может только в ситуации крайнего отчаяния и, наверное, полной неадекватности", – пояснил профессор.

"Именно сейчас, в течение последних месяцев, находясь под влиянием очень сильного стресса и вообще сильнодействующих препаратов, он не вполне адекватно может оценить ситуацию", – высказался Соловей о хозяине Кремля.

По его мнению, президент России неадекватно оценивал ситуацию и перед полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля. Однако цена ошибки с использованием тактического ядерного оружия может оказаться еще выше.

"Это будет трагическая история не только для России и Украины. Она может оказаться трагической и драматичной для Европы, а может, даже для всего мира. Кто знает, как будут развиваться события? Поэтому его логика подсказывает ему идти по пути эскалации. Он готовится к длительному противостоянию", – высказал мнение политический аналитик.

Ядерный удар: мнения экспертов

Следует отметить, что некоторые эксперты называют ядерное оружие последним козырем Путина. Однако военный эксперт Роман Свитан назвал маловероятным то, что власти РФ прибегнут к столь радикальному методу.

Екс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что Россия будет и дальше атаковать Украину и угрожать ядерным оружием, однако Путин не применит его из-за страха смерти и ответного удара.

Военный эксперт Михаил Самусь тоже считает, что ядерного удара со стороны РФ не будет, ведь тогда путинский режим будет уничтожен. Кроме того, в Россию могут полететь ядерные ракеты США и обычные ракеты Китая.

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