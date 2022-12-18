Применит ли Путин ядерное оружие, если ВСУ зайдут в Крым: объяснение экс-главы внешней разведки

По мнению Маломужа, Путин – не самоубийца и использует ядерную угрозу только для шантажа.

Российский диктатор Владимир Путин не решится применить ядерное оружие, даже если ВСУ зайдут в Крым.

Такое мнение высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж, информирует FREEДОМ.

По его словам, Путин действительно использует ядерную угрозу как внешний формат давления.

"Но, с другой стороны, это угроза самому Путину, он привлекает к себе огонь внимания всех стран, прежде всего, стран ядерного клуба. Все средства космической, радиотехнической, компьютерной, агентурной разведок нацелены на то, чтобы отслеживать в режиме онлайн все средства ядерного клуба поражения", — сказал Маломуж.

Экс-глава внешней разведки считает, что Запад неофициально уже предупредил Путина о превентивном ударе колоссального масштаба в случае применения им ядерного оружия.

Маломуж подчеркнул важность позиции в этом вопросе не только стран-членов НАТО, но Китая, Индии и Турции, которые должны также четко указать на невозможность применения ядерного оружия.

По мнению генерала, Путин – не самоубийца и постарается отойти от таких угроз.

"С другой стороны, он понимает, что команды о применении ядерного оружия также не будут выполняться его окружением. Люди понимают, что будут отвечать не только на международном уровне, но могут погибнуть сами. А в случае применения — это конец режима и Путину, ему о это говорили неофициально… Я думаю, Путин не рискнет применять ядерное оружие, даже если будут освобождать Крым. Потому что потерять Крым — это не потерять режим, не потерять свою жизнь, не потерять даже Россию", — подытожил Маломуж.

Угроза ядерного удара: что известно

Ранее Путин заявил, что РФ может нанести превентивный ядерный удар для разоружения противника.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин слишком боится смерти, чтобы рисковать ядерным оружием. Однако впоследствии глава государства признал: если Путин захочет применить ядерное оружие – он его применит.

Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев также предполагает, что диктатор может действительно решиться на применение ядерного оружия.

Читайте также: